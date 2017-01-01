الصين تخترع الهاتف الجوال الذي يحلم به جميع المستخدمين و بشكل خاص السوريين

الأحد, 24 كانون الأول 2017 الساعة 18:33 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

الصين تخترع الهاتف الجوال الذي يحلم به جميع المستخدمين و بشكل خاص السوريين

جهينة نيوز

تمكن باحثون صينيون في جامعة تشجيانغ بشرقي الصين، من التوصل إلى ابتكار طالما انتظره مستخدمو الهواتف المحمولة في العالم.

وصمم الفريق البحثي بقيادة البروفيسور قاو تشاو، من قسم علوم وهندسة البوليمير بجامعة تشجيانغ، نوعًا من البطاريات باستخدام رقائق الغرافين كأقطاب إيجابية والألومنيوم المعدني كأقطاب سلبية، ويمكن للبطارية أن تعمل بشكل فعال بعد ربع مليون دورة ليتم شحنها خلال ثوان، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الصينية "شينخوا".

وأظهرت التجارب أن البطارية الجديدة تبقي على 91 في المئة من قدرة التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية، وبالنسبة لنمط الشحن السريع، فإن البطارية الجديدة يمكن أن تشحن بالكامل خلال 1.1 ثانية فقط, أي ان شحن الهاتف يحتاج فقط لحظة و لا حاجة لتركه على الشحن فقط اوصله بالشحن و عد الى الرقم 2 و أصبح الهاتف مشحون, و هو ما كان يحلم به السوريين قبل القضاء على داعش ابان ازمة الكهرباء.

وذكرت الوكالة أن المشكلة الحالية تتمثل في عدم قدرة النوع الجديد من البطاريات المذكورة على المنافسة في السوق نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بالبطاريات المتداولة في السوق، وهو ما يتعين معه انتظار إيجاد حلول علمية تساعد على إدخالها ضمن نطاق الإنتاج التجاري مستقبلا.


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