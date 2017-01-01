العثور على أسرة كاملة تحت أنقاض القصف الأمريكي في الرقة

جهينة نيوز

لا يخلو يوم إلاً و يسقط شهداء جدد في الرقة بسبب العبوات الناسفة و الألغام التي خلفها تنظيم داعش و منع الاحتلال الامريكي لسلاح الهندسة في الجيش السوري من تطهير المدينة في محاولة لعدم فضح المزيد من جرائم الاحتلال الامريكي التي تتكشف يوما بعد يوم

و أفادت صفحات سورية معارضة عن العثور على أسرة المواطن رمضان الشيخ "كاملة" زوجته و أطفاله الأربعه تحت الأنقاض .

و كان رمضان الشيخ من محافظة دير الزور و من سكان الرقة قد فقد الإتصال به منذ حوالي شهرين.

يشار إلى أن القوات الأمريكية و بحجة محاربة داعش دمرت مدينة الرقة و البنى التحتية فيها.