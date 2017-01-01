مقتل 9 ارهابيين في مصر

جهينة نيوز

قتل 9 مسلحين، اليوم الأحد 24 ديسمبر/ كانون الأول، خلال مداهمة أمنية لقوات الشرطة المصرية بإحدى المزارع بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية بدلتا النيل شمال القاهرة، وذلك بعد ورود معلومات باتخاذ العناصر الإرهابية للمزرعة وكرا للاختباء.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي لها، إنه تم استهداف المزرعة اليوم، وحال مداهمة القوات فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث تم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مصرع تسعة 9 عناصر".

وعثرت قوات الأمن على عدد 7 بنادق آلية بالإضافة إلى كمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة وكمية من وسائل الإعاشة، بعض الأوراق التنظيمية.

كما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة، التي قامت بها أجهزة الوزارة عن تحديد إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة حيث تم توجيه ضربة أمنية لأوكار اختبائهم، وأسفرت عن ضبط 9 عناصر، وذلك بحسب بيان الداخلية.

وأضافت الوزارة في بيانها "أكدت المعلومات تورط العناصر المشار إليها في زرع العبوات الناسفة واستهداف بعض نقاط التمركز الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء، والتي أدت إلى استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة كما قاموا بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة ".

وتابع "أكدت المعلومات تورط عدد 4 من عناصر تلك البؤرة في تنفيذ حادث استهداف ارتكاز أمنى أعلى محور 26 يوليو بالجيزة خلال شهر يوليو 2017 والذى أدى إلى إصابة مجند وأحد المواطنين، حيث عثر بحوزة المضبوطين على بيان إعلامي كانوا يعتزموا إصداره يعلن مسئوليتهم عن ارتكاب الحادث الإرهابي كما أسفرت الجهود عن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في تنفيذ الحادث".