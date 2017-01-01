السعودية.. "تسويات" نتج عنها إطلاق سراح بعض المعتقلين في "الريتز"

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن عددا من المعتقلين في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض بتهمة قضايا "الفساد العام" أفرج عنهم خلال اليومين الماضيين، بعد التوصل إلى تسويات معهم، وأبرزهم وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى.

وتزامن ذلك مع خبر أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، ومفاده أن أحد المحتجزين عرض على الجهات المختصة تسوية تؤول بموجبها حصة كبيرة من شركته للممتلكات العمومية.

وكانت بلومبيرغ أوردت الأسبوع الماضي نبأ احتجاز عدد إضافي من الأشخاص للتحقيق معهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للجنة العليا لمكافحة الفساد العام فيالسعودية.

وشهدت تلك الفترة أيضا إطلاق محتجزين بعد توصلهم لتسويات مع الجهات المختصة، وأضافت بلومبيرغ أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجهت بنوكا بتجميد حسابات مزيد من الأشخاص الذين لم يتم احتجازهم بنية استجوابهم، وكذلك تجميد حسابات أشخاص ذوي صلة بهم.