النظر في إسقاط الجنسية عن الرئيس المصري السابق "محمد مرسى"

الأحد, 24 كانون الأول 2017 الساعة 14:17 | سياسة, عربي

النظر في إسقاط الجنسية عن الرئيس المصري السابق

جهينة نيوز:

قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق محمد مرسى إلى هيئة مفوضي الدولة.

وتشمل الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

وأكدت الدعوى، أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة ضد محمد مرسي وصلت إلى 45 عاما، بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي، وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية، يعتبر مرسي خائنا للوطن، حسب نص الدعوى.

وأشارت الدعوى إلى أن مرسي تخابر مع منظمات إرهابية، وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح جاسوسا ولا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، لتهديده للمصالح العليا للبلاد بموجب حكم نهائي، وبات.

وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية من مرسي، وأشارت إلى أنه لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية وهو أقل ما يعاقب به.

وبعد انتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى المفوضين لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس السابق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    24/12/2017
    14:41
    هذا المسكين ضحيه الاخوان .. لايدري ولايدري انه لايدري
    لو حمير الاخوان لم يتدخلوا .. باكذوبه الربيع العربي القطري ... كان استلموا الحكم .. ولكن اغرتهم مواقع السلطه ، واليوم دفع الثمن تجار جمعيات الفراخ الاخونجيه .. وذكرتوني بمقوله الممثل المصري عب الله غيث في فيلم الارض حين قال (( بلد فراخ مافيهاش ديك واحد )) .. اصحي يا مصر ..

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