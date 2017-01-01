وفد إعلامي رياضي عربي يزور سورية: نحمل رسالة للفيفا للسماح للمنتخبات السورية باللعب على أرضها

جهينة نيوز:

التقى رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة الوفد الإعلامي العربي المشارك في ملتقى الإعلام الرياضي العربي في مبنى الاتحاد الرياضي العام.

وقال اللواء جمعة في كلمة ترحيبية بالوفد الإعلامي.. إن “الرياضة رسالة سلام وثقافة حوار وقد أصبحت في سورية حالة وطنية استطاعت أن تجمع الملايين”.

وأشار اللواء جمعة إلى ضرورة تفعيل عمل الإعلام الرياضي العربي في إيضاح الحقائق التي سيلمسها الوفد في الأندية والمنشآت الرياضية وواقع الرياضة السورية التي استطاعت رغم كل الظروف تحقيق الإنجازات الكثيرة سواء في لعبة كرة القدم التي كان منتخبنا قاب قوسين من الوصول إلى مونديال روسيا 2018 أو في مئات الميداليات البراقة لمختلف الألعاب في المحافل العربية والقارية والعالمية.

وقال رئيس الوفد الإعلامي ومدير تحرير وكالة “رم” الإخبارية صالح الراشد من الأردن.. “إن زيارتنا إلى سورية ومشاركتنا في ملتقى الإعلام العربي رسالة نوجهها إلى اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لفك الحظر والسماح للمنتخبات السورية باللعب على أرضها وبين جمهورها الأمر الذي يساعد في تحقيق إنجازات جديدة للرياضة السورية”.

بدوره رئيس الاتحاد الآسيوي السابق للصحافة الرياضية محمد قاسم من البحرين أكد “أن هذه المشاركة هي الخطوة الاولى وستكون هناك خطوات أخرى بوفد أشمل يجمع إعلاميين آسيويين وأوروبيين” مشيراً إلى أن هناك مشروعاً كبيراً سيبدأ قريباً من خلال النادي الإعلامي الرياضي الدولي ومقره في تونس سيجمع الإعلاميين الرياضيين من كل دول العالم ومن ضمنهم الإعلاميون الرياضيون السوريون.

وقام الوفد أمس بجولة على ناديي الفيحاء وبردى واطلع على المنشآت والصالات وواقع الألعاب وسيقوم اليوم بزيارة إلى المؤسسات الإعلامية.

ويتالف الوفد الإعلامي العربي من محمد قاسم وعبد الرسول حجيري من البحرين وصالح الراشد من الأردن وجودة أبو النور وجبر أبو النور من مصر وسيف المالكي ومحاسن رشيد من العراق ومهدي مزوغي من تونس ومفتي سعيد وهيام تاج السر صالح من السودان وإسماعيل الموسوي ومحمد جرادة ووداد حشيشو من لبنان ومريم مسيوب من المغرب.

ويعقد ملتقى الإعلام العربي الرياضي الثلاثاء القادم عند الساعة الحادية عشرة في مبنى الاتحاد الرياضي العام في قاعة المحاضرات تحت شعار “الرياضة رسالة سلام وثقافة حوار” ويناقش دور الإعلام الرياضي السوري في إبراز الإنجازات الرياضية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

المصدر : سانا