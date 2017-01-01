"فيسبوك" يكشف عن ميزة "غير مسبوقة" .. ماهي؟

الأحد, 24 كانون الأول 2017 الساعة 13:40 | تكنولوجيا, إنترنت

جهينة نيوز:

أطلق موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فايسبوك" أداة جديدة تتيح لمستخدمي الموقع جمع التبرعات للأعمال الخيرية والمشاركة في القضايا التي يريدون دعمها.

وبحسب "سكاي نيوز"، أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسّس موقع التواصل الاجتماعي، خلال أعمال "منتدى فايسبوك الاجتماعي الخيري" في نيويورك، أنّ الموقع سيتيح هذه الخدمة مجاناً وأنّه سيتم تحويل حصيلة التبرع إلى الجهات التي تم التبرع لها مباشرة.

وقد أضافت الشركة زراً جديداً إلى نافذة الموقع بإسم "دونيت" أو "تبرع" ليتيح طريقة سريعة وغير معقدة لجمع التبرعات.

وفي الوقت نفسه، فإنّ واجهة المستخدم التي توفرها الأداة الجديدة، ستتيح للمنظمات الخيرية جمع التبرعات بسهولة وبشكل متزامن عبر "فايسبوك". كما تتيح لمؤسسات مواجهة الكوارث الوصول مباشرة إلى البيانات العامة في الموقع.


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