بيونغ يانغ: عقوبات الأمم المتحدة الجديدة عمل حربي وحصار اقتصادي!

الأحد, 24 كانون الأول 2017 الساعة 08:59 | سياسة, عالمي

بيونغ يانغ: عقوبات الأمم المتحدة الجديدة عمل حربي وحصار اقتصادي!

جهينة نيوز

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأحد في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن أحدث جولة من عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية عمل حربي وهو بمثابة حصار اقتصادي كامل ضد البلاد.

وأضافت الوزارة أن “الولايات المتحدة، التي تشعر برعب شديد إزاء إنجازنا للقضية التاريخية العظيمة المتعلقة باستكمال القوة النووية للدولة، بدأت تتصرف بشكل محموم على نحو أكبر فيما يتعلق بالتحركات الرامية إلى فرض أشد العقوبات والضغوط على الإطلاق على بلدنا.

”سنعزز بشكل أكبر ردعنا النووي للدفاع الذاتي والذي يهدف إلى القضاء بشكل أساسي على التهديدات النووية والابتزاز والتحركات العدائية من جانب الولايات المتحدة من خلال تحقيق التوازن العملي للقوة مع الولايات المتحدة“.


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