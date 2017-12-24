أبراج يوم الاحد 2017/12/24 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

خاص جهينة نيوز:

مولود 24 كانون الاول: شديد العاطفة صاحب مواقف وضمير حي يكرس نفسه لمساعدة الآخرين يتعاطى بصدق والحنان ويحب ان يكون بالطليعة، لديه تحدي وعمل مهم لا يتخلى عن أسرته يتناغم مع طبعه الهادئ والعطوف، تحمل له حظوظه في الايام القادمة نشاط وانطلاق بمشاريع وفي بعض الاحيان صعب التحقيق استحقاقات كثيرة على برنامج عمله، انفتاح على الخارج، تيارات ملائمة تسيطر عليها هذه السنة تسيطر على قضية قانونية ، مال مشترك وللبعض تجارة وحظوظ او انتقال لسكن جديد

الحمل: نهارك ليس فيه نشاط، نهارك بطيء تشعر ان كل من حولك بطيئين انتبه من تصرف يدخلك في منافسة او تتعرض لعرقلة او خيبة امل، نظم امورك وكن صاحب مسيرة مسالمة وواجه الواقع بصبر وطولة بال، حاول ترجمة المشاكل وحولها إلى استراتيجية او خطة ذكية، نهارك فيه نميمة ومعاتبة ونسيان اغراض من اقرب الناس

الثور: طمأنينة وتنتظر المزيد من الفرحة، نهار يحمل لك اعتراف بالجميل انفتاح، قادر على امتصاص كل هفوات الاصدقاء لانك ستكون مركز الزوبعة وتلعب دور في المصالحة، مناسب لتكون على تواصل مع الآخرين وتدعمهم وتأتيك مساعدة من قريب او وجه جديد تتعرف عليه اليوم، يوم اجتماعي بامتياز

الجوزاء: تتوتر الاجواء، احتمال انت على موعد مع مسؤولية كبيرة، انتبه من العصبية فقد لا تقدم عملا جيدا بسببها، ضغط عائلي واذا مررت بأزمة اليوم تكون عابرة ولا تترك ذيولا لها، انتبه لا تضيع سمعتك وتستخف بالواجبات ولو كنت مرهقا او مريضا قدم افضل ما عندك، عمل مع غرباء او مع سلطة العائلة، كن حذرا

السرطان: يوم جيد تعيش لحظات فرح وشوق ويوم إيجابي يشدك السفر او اي ثقافة مختلفة عنك، ناجح بتحقيق أهدافك، نهار حافل، اليوم أمورك مستعجلة ورقة قانون واتصالات تستقبل زوار تودع زوار تسويق لفكرة او مشروع او تجد من يسمعك، قضية قانونية تستطيع تحريكها او تطلب مساعدة ونهار للبيع والشراء اتصالات وغيبيات

الأسد: تستجمع طاقتك وتركيزك لأن اليوم افضل، أحداث نهارك تتداخل مع بعضها تشارك بورشة عمل وتجد نفسك مشغولا بقضية ملحة او تعتني بصحة شخص او تحاول تصليح ملفات سابقة، ادخال تحسين على اموالك المشتركة، أكد على أوراقك يوم جميل فيه فرصة مالية من تعويضات او استحقاقات

العذراء: حاول إيجاد فرصة للتفاهم قد تستعيد شريك إن كان عاطفي او عملي، بامكانك عمل مصارحة لكن لا تتذمر من عرقلة او تأجيل او ركود، حاول ان ترتاح لوجود جهة داعمة لك حتى تكون منفتحا على الآخرين وتغير سيناريو لصالحك، للبعض مشاركة على صعيد تصليحات وتوقع عقد صفقة للبعض لكن دون تعصيب

الميزان: شهرة وحظ واجبات واعمال تنقل تشعر بالتعب مع ذلك لا تهمل عملك ولا تعرض نفسك للاجهاد الصحي وانتبه لصحتك، نهار مضغوط من الحكمة ان تسيطر على مزاجيتك، لا مانع من طلب المساعدة لانك ستكون في اكثر من أكثر مكان، خفف من عصبيتك

العقرب: اليوم افضل تنتظر اشياء جديدة ولقاءات مع الاصدقاء والاحبة او تنخرط مع مجموعة بهدف الترفيه عن نفسك او تقدم خدمات او تكون نشيط بمحيطك، معارف ولهو وتسلية، للبعض اخبار تخص اولاد حول انجازاتهم، اليوم لترتيب اوضاعك وللفرص المادية والمعنوية، او تغير مكان اقامتك، صحوة ضمير تظهر عندك

القوس: من غير المفيد الدخول بالنزاعات والمواجهات، مزاجك متقلب اليوم، احتمال ظهور منافسة او خصومة على صعيد شخصي وعائلي، احتنال يُطلب منك حل لمشكلة عائلية او مالية او هاتف مستعجل يشعرك ببعض الاضطراب، متطلبات يومية تشغلك بمصاريف او اخبار مزعجة على صعيد العائلة او تصليحات وأعطال، لطف الجو وانتبه للتغييرات، الحب يخيم على حياتك ان كنت هادئا

الجدي: يبدو نهارك فيه مباشرة وتحضير لسفرة قصيرة وتعمل مقابلة، يوم للحديث والطلة الاعلامية والاتصالات، رتب اوضاعك وأوراقك إذا كنت طالب، بإمكانك إعادة النظر ببعض المواقف، نهار ناجح ومناسب، حججك مقنعة زيارات للجيران والاخوة والاخوات، تصليحات للسيارات، عنوان نهارك نشاط بالحركة، حظك جيد

الدلو: تركيزك على تقديم إنجاز مهم، بعض التجارب الصعبة، من جهة ثانية تركز على امور مالية، تفاوض وتعالج امرك بموضوعية لا تقبل باي نتيجة لان نهارك يساعدك على النجاح في المعاملات المالية، تحرك بثقة لان نهارك جيد استغله للمال

الحوت: نهارك جيد وانت اكثر الناس حظا وخاصة ان القمر ببرجك، اليوم تقف على نهار مهم مليء بالفرص الثمينة فيه تحديات وإثبات لمن حولك أنك قادر على تخطي اي صعوبة، انت أهل للثقة بإمكانك ان تحقق وتسيطر وتدفع بمصالحك سولء على صعؤد شخصي أو اجتماعي، عروض وفرص مغرية تساعدك على الحظوظ لان القمر ببرجك