إيقاف علا الفارس للمرة الثانية من" MBC " بعد يوم واحد على عودتها !!

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن " MBC " أصدرت قرارا جديدا بايقاف المذيعة الأردنية علا الفارس و ذلك بعد يوم واحد على عودتها من إيقاف سابق بذريعة أن عودتها اعتبرها السعوديون بمثابة تكريم لها في الوقت الذي يجب محاسيتها

وكانت عودة الفارس أثارت غضبًا في الشارع السعودي، خاصة وأنها لم تعتذر عن إساءتها السابقة، مع استمرارها في تبنِّي مواقف مضادة للسياسة السعودية عبر حسابها الشخصي في " تويتر".واعتبر المغردون أنَّ عودة المذيعة تبدو كأنها مكافأة لها على الإساءة، كونها تمثل تجاوزًا كان من المفترض أن تحاسب

وذكرت صحبفة "عاجل " السعودية نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أنَّ قرار الإيقاف، جاء استجابة للغضب الشعبي الذي رافق عودة الفارس إلى الشاشة، وأن رصدًا لردود فعل المشاهدين أكّد أنّ استمرار المذيعة الأردنية يضرّ بالمجموعة، فضلًا عن أنه يتنافى مع السياسة الإعلامية للمجموعة.

وكانت الفارس قد كشفت عن عن سبب عودتها الظهور على شاشة "MBC " في يوم " البيعة " و قالت عبر حسابها على "إنستغرام": "قررت أن أظهر اليوم (البيعة)، لأنه يوم مميز في المملكة، ولأقول لمن عشت معهم أفراحهم وأحزانهم على مدى 14 عاما، أن ظهوري اليوم في حلقة خاصة رسالة واضحة مني أنني شخصيا لا أحمل في داخلي أي نية إساءة لأي طرف ولن أقابل الإساءة بالإساءة لأي جهة رغم كل الاستفزاز المستمر من البعض".

وأضافت الفارس: "خصومي تمكنوا من التأثير على هاشتاغي لكنهم لم ولن يؤثروا علي ولا على الصورة التي لن يمحوها عاقل من رأسه بسبب تغريدة الخطأ الوحيد فيها أنها احتملت التأويل".

وتابعت الفارس: "اليوم أقدم اعتذارا شديد اللهجة لنفسي التي دفعت ثمن وضوحها كثيرا وأعدها من اليوم أن أقدرها بما يليق بها وبما بذلت وصنعت وحيدة متسلحة برضى الوالدين وتوفيق الله عز وجل".