زيدان.. خسارة الريال امام برشلونة "مذلة"

جهينة نيوز:

وصف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الهزيمة التي مني بها فريقه من برشلونة بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بـ"المذلة".

وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال زيدان: "إنها خسارة مُذلة لكن يجب علينا مواصلة العمل، ريال مدريد لا يستسلم أبداً".

وأضاف: "قدمنا شوط أول جيد وحصلنا على فرص، دفاعياً ارتكبنا خطأ واحد ثم أصبحت المباراة صعبة".

وأوضح زيدان: "عندما تفوز تصبح الحياة جميلة، لكن عندما تخسر يجب أن تتقبل كرة القدم، سنعود أكثر قوة وأنا متأكد من ذلك".

وتابع: "عندما تلعب منقوص عددياً ومتأخر 2-0 فإن الأمر مُنهك من الجانب البدني".

واختتم زيدان تصريحاته قائلًا: "لن نُغيّر أي شيء مهما حدث، اليوم كنا سيئين، لكن يجب أن نواصل العمل، الليغا لم تُحسم حتى الآن".

وبهزيمة اليوم، تجمد رصيد الريال عند 31 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد برشلونة إلى 45 نقطة محلقًا إلى القمة.