مظاهرات في تركيا تطالب بإطلاق سراح الصحفيين من سجون أردوغان

جهينة نيوز

تظاهر العشرات من الصحفيين وأعضاء البرلمان التركي في اسطنبول اليوم تعبيرا عن تضامنهم مع الصحفيين المعتقلين في سجون النظام التركي.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بحملات الاعتقال العشوائية التي يشنها نظام رجب طيب اردوغان بحق معارضيه والتي تهدف الى التخلص منهم وتستنكر سياسات اردوغان الاستبدادية.

من جانبه أكد باريش ياركاداش عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أن تركيا باتت سجنا كبيرا لكل أبناء الشعب التركي بسبب سياسات اردوغان المناقضة لأبسط معايير حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وقال ياركاداش إن تركيا تعتبر في مقدمة الدول التي لا تحترم حرية الصحافة فهي الأكثر عددا من حيث الصحفيين الموجودين في السجون مشددا على أهمية التضامن الشعبي والسياسي مع الصحفيين المعتقلين .

وأضاف ليس هناك أي مبرر قانوني جدي لاعتقال هؤلاء الصحفيين وذنبهم الوحيد أنهم معارضون لأردوغان ونظام حكمه الاستبدادي.

يشار إلى أن النظام التركي استغل محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز من العام الماضي لتصفية خصومه ومعارضيه حيث اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم صحفيون وقضاة وشخصيات من المعارضة وموظفون حكوميون وفصل نحو 150 ألفا آخرين أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص.