بالفيديو..ميسي يصنع هدفا في الكلاسيكو بدون حذاء والفيفا يحسم الجدل

جهينة نيوز:

صنع ليونيل ميسي نجم برشلونة الهدف الثالث لفريقه في مرمى ريال مدريد بدون حذاء ، خلال مباراة كلاسيكو الليغا التي انتهت بفوز البرسا بثلاثية نظيفة.الأمر الذي أعقبه حملة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بعدم احتساب الهدف لعدم قانونيته

وفقد ميسي حذائه الأيمن بسبب تدخل من مارسيلو، إلا أنه أكمل الكرة ومرر عرضية أرضية لأليكس فيدال الذي أحرز الهدف الثالث.

ولكن، وفقا للوائح الفيفا عندما يفقد لاعب حذائه عليه أن يستعيده بأسرع وقت، ولكن اذا استمر اللعب وسجل اللاعب هدف أو صنعه يتم احتسابه بشكل طبيعي.