بدء ظهور داعش 2 في العراق قادماً من هذه المنطقة!

السبت, 23 كانون الأول 2017 الساعة 19:06 | سياسة, عربي

بدء ظهور داعش 2 في العراق قادماً من هذه المنطقة!

جهينة نيوز

فرضت الادارة الامريكية و دول "الاعتدال " العربي عقوبات على الكثير من وسائل الاعلام المقاومة في الوقت الذي ينعم إعلام تنظيم داعش بفضاء رحب توفر له السبل لإيصال رسائله الدعائية وقت ما يشاء و من المعروف أن داعش يتصل بالأنترنيت عبر أقمار صناعية غربية في أماكن وجوده و بحماية واشنطن وعلى مواقع امريكية يبث دعايته من أماكن لا تعرفها سوى الأجهزة الأمنية الأمريكية

و جديد الدعاية الداعشية هو فيلم يُظهر عناصر داعش قرب الحدود الادارية مع إقليم كردستان العراق, و بسيارات تويوتا جديدة حصل عليها من دول الخليج و الاردن كما قالت الشركة اليابانية في وقت سابق.

و الفيلم الذي عرضه داعش يظهر نيته مهاجمة "سجن الخالص" و يأتي عرض هذا الفيلم بعد أنباء تسربت عن قيام سلطات إقليم كردستان العراق بتحرير عناصر داعش من سجونها للإنضمام الى صفوف الرايات البيضاء التي تهاجم كركوك, و بعد يوم واحد من إطلاق البيشمركة فيلم كرتوني يظهر قوات البيشمركة تعاود إحتلال كركوك.


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