سقوط حافلة عن جسر يتسبب بمقتل 32 شخصا

جهينة نيوز:

قُتِلَ 32 شخصاً في شمال غرب الهند السبت، بسبب سقوط حافلتهم عن جسر على ارتفاع 30 متراً، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وبثت محطات التلفزيون المحلّية صوراً تُظهر عناصر إنقاذ ينتشلون جثثاً من حافلة تُغطي المياه نصفها في نهر باناس، على بُعد 160 كيلومتراً من جايبور عاصمة ولاية راجستان.

وقال المسؤول المحلّي في المنطقة كيلاش شاند فيرما لوكالة "فرانس برس": "لقد عثرنا على 32 جثة ونقلنا الجرحى إلى المستشفى".

وأوضح أن فرق الإنقاذ وصلت إلى الموقع مع تجهيزات مناسبة لقطع الفولاذ لإخراج العالقين من الحافلة.

ولم تُحدّد السلطات بعد أسباب الحادث، لكن بعض الناجين أشاروا الى ان السائق فقد السيطرة على الحافلة حين كان يُحاول أن يتجاوز سيّارة أمامه.

وتعدّ الطرق في الهند من الأخطر في العالم، إذ يقضي فيها 150 ألف شخص سنويّاً في حوادث بسبب تردّي حالتها أو عدم وجود صيانة كافية للسيّارات، إضافة إلى تهوّر السائقين.