شمس الكويتية : أردوغان إخرس ..أجدادك لصوص

جهينة نيوز:

دخلت الفنانة شمس الكويتية على خط الأزمة بين تركيا و الإمارات على خلفية تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي تقول أن فخر الدين باشا الحاكم العثماني على المدينة المنورة قد ارتكب جرائم حرب بحق سكان المدينة و ما تلاه من رد فعل الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان العنيف وقالت : "أردوغان إخرس، اجدادك كانوا غزاة ولصوصاً وسرقوا ثروات الشعوب ولم يتركوا جداراً عامراً، وكرهكم للعرب طبيعي بس حب العرب لكم وصرفهم اموال طائلة للسياحة في بلدكم العنصري المريض هو الي غير طبيعي... واي حد يدافع عن العثمانيين من العرب هذا عبد ولديه حنين للعبودية".

و انتقد أردوغان بشدة موقف الإمارات، قائلا: "حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟