الخارجية الأمريكية تفضح ابن سلمان و تؤكد اصابة قصر اليمامة

جهينة نيوز:

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بوست تضامني مع نظام حكم ال سعود الوهابي و لكن منشور الخارجية الأمريكية كشف معلومات ترفض الرياض الإعتراف بها و مفادها بأن صاروخ بركان تو اتش اليمني اصاب قصر اليمامة حيث مقر اقامة الملك السعودي.

و جاء في بوست الخارجية الامريكية على تويتر " ندين و بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الباليستي الحوثي الذي وقع في 19 ديسمبر على قصر اليمامة في الرياض مقر المحكمة الملكية السعودية و مقر اقامة الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود".

و منشور الخارجية الأمريكي لم يستعمل لهجة " الصاروخ الحوثي الايراني " كما تسميه وسائل الاعلام السعودية و السياسيين السعوديين .

و يذكر ان القوات الصاروخية اليمنية اطلقت بتاريخ 19 كانون اول صاروخ باليستي طراز بركان تو اتش على قصر اليمامة السعودي و أكدت انها اصابت الهدف في حين انكرت السعودية ذلك و قالت انها اعترضت الصاروخ بمنظومة باتريوت امريكية الصنع, و كان الصحفي العسكري باباك تاغفاي اعلن في وقت سابق ان ست صواريخ باتريوت لم تتمكن من اسقاط الصاروخ اليمني.

المصدر: جهينة نيوز - تويتر