الجدل التركي-الإمارتي: تركيا ستغير اسم شارع السفارة الإمارتية إلى "فخر الدين باشا"

جهينة نيوز:

في جديد الجدل الدائر بين الإمارات و تركيا إثر قيام وزير خارجية الإمارات بإعادة نشر تغريدة تتهم فخر الدين باشا بارتكاب جرائم حرب في المدينة المنورة قررت بلدية أنقرة تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الإماراتية وتسميته على اسم القائد العسكري التركي فخر الدين باشا .

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" إنه من المقرر تغيير الاسم (الشارع 613) بموجب قرار يتخذ في أول اجتماع ينعقد لمجلس بلدية أنقرة.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان بعد قيامه بإعادة نشر التغريدة التي تتهم فخر الدين باشا الحاكم العثماني للمدينة المنورة بين عامي 1916 و1919 بارتكاب جرائم ضد سكانها وسرقة متعلقاتهم.

وقالت التغريدة "إن الأتراك سرقوا أغلب مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة، فهؤلاء أجداد أردوغان وتاريخهم مع المسلمين العرب".

واستدعت الخارجية التركية القائم بأعمال الإمارات للاحتجاج الرسمي، كما كرر أردوغان انتقادات لاذعة في أكثر من تصريح لموقف الإمارات، قائلا: "حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟".

من هو فخر الدين باشا الذي أثار هذا الجدل؟

فخري باشا هو آخر حاكم عثماني على المدينة المنورة ( 1916- 1919) ، وكان يتبعه جيش مكون من نحو 70 ألف جندي مجهز بالأسلحة الخفيفة والمدفعية التقليدية ،

هجًر فخري باشا جميع أهالي المدينة المنورة ابان " الثورة العربية الكبرى " ، فلحق بعضهم بالبدو حوالي المدينة ، أو بمدن حجازية كمكة وجدة و ينبع و حائل ، بينما لحق أغلبهم بالبلدان الإسلامية كمصر والشام والعراق وتركيا والهند واليمن ، حتى خلت المدينة من السكان تماماً ، ولم يبق فيها غير الجند وحاصر الأشراف ومن معهم من القبائل العربية المدينة المنورة لبضعة أشهر

وقد نجح في صد قوات الشريف حسين بن علي وفي حماية سكة حديد الحجاز التي كان يعتمد عليها في الحصول على امداداته لمواجهة هجمات قوات الشريف ولورانس العرب.

وتشير التقديرات إلى أن خط سكة حديد الحجاز تعرض لنحو 130 هجوما عام 1917 ومئات الهجمات في عام 1918 بما فيها تفجير أكثر من 300 قنبلة.

وقد رفض فخر الدين باشا اتفاق الهدنة المعروف باسم معاهدة مودورس الذي وقعته الدولة العثمانية في أكتوبر/تشرين أول عام 1918 وصمم على مواصلة الدفاع عن المدينة و رفض أوامر حكومته والسلطان نفسه بالاستسلام لمدة 72 يوما بعد نهاية الحرب.

وقد اعتقل فخر الدين باشا وتم إرساله إلى مصر ثم إلى مالطا كسجين حرب.

وعندما خرج من السجن انتقل إلى أنقرة يوم 8 أبريل/نيسان 1921 حيث تم تعيينه في سفارة تركيا في كابول 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1921. وتوفي عام 1948.