ماذا طلبت السعودية مقابل الافراج عن الوليد بن طلال

جهينة نيوز:

تُطالب السلطات السعوديّة الوليد بن طلال بـ"6 مليارات دولار على الأقلّ"، لإطلاق سراحه، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشارت مصادر للصحيفة الأميركيّة، إلى أن بن طلال يعتبر نفسه غير مذنب، وبالتالي يرى أن تسليم هذه الأموال للسلطات يعني إقراره بالذنب، وتفكيك الإمبراطوريّة الماليّة التي بناها على مدى أكثر من 25 عاماً.

ويتفاوض الأمير حاليّاً مع الحكومة على إعطائهم حصّة من شركته "المملكة القابضة"، والتي تُقدّر قيمتها السوقيّة بنحو 8.7 مليارات دولار، مقابل إطلاق سراحه والبقاء في دور قيادي بها.

ويُواجه عضو العائلة الحاكمة اتهامات بغسيل الأموال والرشوة والابتزاز، على الرغم من تأكيد مصدر للصحيفة بأنّه "لا توجد اتهامات رسميّة حتّى الآن ضده" وأنه "سيتمّ فتح دعوى قضائيّة رسميّاً إذا لم يتمّ التوصّل الى اتفاق".

والأمير السعودي الذي كان من بين نحو 200 شخص تمّ اعتقالهم في 4 تشرين الثاني في إطار حملة لمكافحة الفساد، تُقدّر ثروته بحسب مجلة "فوربس" بـ 18.7 مليار دولار، ما يجعله الأغنى في منطقة الشرق الأوسط