برشلونة يقهر ريال مدريد في الكلاسيكو

جهينة نيوز:

حسم نادي برشلونة، الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، بالفوز عليه 3-0، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإسباني.

وحصل برشلونة، على ركلة جزاء في الدقيقة 62 من مباراة الكلاسيكو، على أرضية ميدان سانتياجو برنابيو، وسددها ليونيل ميسي، محرزا الهدف الثاني للبلوجرانا، مع طرد المدافع داني كارفاخال.

وبركلة الجزاء هذه، يكون برشلونة قد تحصل على 22 ضربة جزاء متتالية في الليجا، في المواسم الأخيرة، وذلك دون أن يتخلل هذه السلسلة، ركلة جزاء ضدهم.

ويعتبر هذا، وفقًا لحساب ميستر شيب، المتخصص في الأرقام والإحصائيات، رقمًا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإسباني.

المصدر: كورة