مقتل جنود أتراك في سورية

السبت, 23 كانون الأول 2017 الساعة 14:28 | سياسة, محلي

مقتل جنود أتراك في سورية

جهينة نيوز

أفادت مصادر إعلامية عن قيام قوات سورية الديمقراطية المدعومة من جيش الاحتلال الامريكي بشن هجمات على القوات الموالية للإحتلال التركي شمال سورية في مدينة أعزاز.

و أفادت المصادر أن قوات مدعومة من تركيا هاجمت قرى في عفرين السورية فقامت قسد و إنتقاماً من الاحتلال التركي بشن هجمات على مواقع للقوى المدعومة من تركيا في منطقة أعزاز و قتل في الهجوم اربع مسلحين و عدد غير معروف من جنود الاحتلال التركي.

و يذكر بأن تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية يحتلون اراضي في سورية بصورة غير شرعية و يتبادلون الادوار و التمثيليات حيث أن اردوغان بحجة الخطر الكردي يسلح جبهة النصرة ضد الجيش السوري و الادارة الامريكية بحجة قتال داعش تسلح عصابات ضد الجيش السوري بما فيها النصرة و داعش و قوات سورية الديمقراطية.


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