مؤسسة السينما تطلق الفيلم الروائي الطويل "رجل وثلاثة أيام"

جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس:

اطلقت المؤسسة العامة للسينما الفيلم الروائي الطويل رجل وثلاثة أيام للمخرج جود سعيد بحضور فني كبير وذلك بسينما سيتي بدمشق.

تدور أحداث الفيلم حول قصة رجل يمر بعدد من المفارقات بعدما يطلب منه نقل تابوت يضم جثمان شهيد لأهله، مات مثل كثيرين حصدتهم الحرب التي مرت وجعلت من صباحهم سواد، مات "بيرم" ليحط رحال جثته بين يدي ابن خاله المخرج والممثل الذي يؤدي الدور "محمد الأحمد" الذي هاجر من القرية منذ زمن بعيد ليعش بفوضى العاصمة يستلم الجثة ويعيش معها رحلة نفسية قاسية.

وخلال حفل إطلاق الفيلم لفت مدير المؤسسة العامة للسينما "مراد شاهين" بأنه لشيء جميل أن يكون وداعنا لهذا العام وداع سينمائي لنفتح عام جديد نترقب به التفائل والنصر الكبير، وفيلم "رجل وثلاثة ايام" فيلم يعالج أثار الحرب السورية من وجهة نظر مختلفة يطرحها المخرج جود سعيد لطالما كان لديه اسلوب خاص بالطرح والمعالجة، لأنها تعتمد على التحريض الإبداعي وتؤكد أن سعة الخيال لا تتوقف عند الكلمات المكتوبة على الورق ما دام هناك قوة إبداعية محرضة تعمل بأقصى طاقتها لترسم ملامح مشهد سينمائي مختلف يكتبه مبدع استكان إلى واقعه الافتراضي واستنبط منه ملامح هويته السينمائية”.

وأضاف، بأن مخرجنا اليوم يتميز بالمشاغبة لكنه رغم ذلك يمتلك قدر كبير من الابداع ليلامس القلوب، وهذا الفيلم يرسم في الخفايا حقيقة مستقبل أمة بالكامل عانت الكثير بسبب انعدام واحدة من اهم مقومات المجتمع الحقيقي عند البعض الا وهي الأخلاق والتي بسببها مازالت سورية الحبيبة، وختم شاهين بالشكر لكافة الأشخاص الذين ساهموا على انجاز فيلم رجل وثلاثة أيام ولكافة الفنانين الذين تواجدوا اثناء العرض وللوسائل الإعلامية.

من جانبه اكد مخرج العمل "جود سعيد" لجهينة نيوز، على اهمية ذلك الفلم الذي يتميز عن بقية أفلامه الخمس السابقة، لأنه يسلط الضوء على حكاية حقيقية وحادثة صغيرة بنيت عليها قصة الفيلم بالكامل، ملفتا أن الجانب الإنساني اخذ التركيز الأساسي في هذا العمل، وسيبدأ العرض الرسمي للفلم خلال شهر اَذار المقبل.

وبين الفنان "محمد الأحمد" لجهينة نيوز، (يجسد دور البطولة من خلال شخصية "مجد" التي تشبه حرب عينية فوضوية مليئة بالأمراض ومفرزات الحرب)، أن هذه التجربة الثانية له مع المخرج سعيد وهي تجربة مختلفة تماما عن "مطر حمص"، لافتا الى انه بصدد التحضير لتجربة سينمائية ثالثة له مع المخرج سعيد بعنوان "درب السماء".

وكضيف شرف حل النجم "عبدالمنعم عمايري" مرور الكرام بفيلم "رجل وثلاثة ايام" تارك بصمة خاصة له واكد لجهينة نيوز بأن السينما عكس التلفزيون، حيث يكون مشهد مكثف بكثرة وليس عابر، ونوه على مدى أهمية الشخص المتعامل معه حسب تعبيره "شخص تكون السينما بدمه"، على هذا الأساس لا مانع من القبول بتصوير حتى لو مقطع معه، مشيرا الى أن السينما والمسرح شيء مهم بحياة الفنان.

وقالت الفنانة الشابة "لما الحكيم" لجهينة نيوز أن مشاركتها بفيلم رجل وثلاثة ايام تجربة مميزة ومرضية على كافة الأصعدة، لما وجد بها من تعب لكنها حققت النتائج المرضية، منوهة إلى أهمية السينما بحياتها لأنها تعتبر حالة توثيقية وفنية لكافة مجريات الحياة.

الفنان "كرم الشعراني" وصف لجهينة نيوز أن هذه التجربة جديدة لما قدمه من ادوار سابقة.

حيث يجسد شخصية "محمود" ابن الضيعة الذي يعيش بعادات وتقاليد هذه الضيعة، وهو الرفيق الثالث بين الأصدقاء.

يؤدي أدوار بطولة الفيلم محمد الأحمد وربا الحلبي ولما الحكيم وسارة الطويل وولاء عزام ومي خليل ومصطفى المصطفى وكرم الشعراني، وكضيوف شرف عبد المنعم عمايري وعبد اللطيف عبد الحميد.

والفيلم من سيناريو سماح قتال ومدير الإنتاج خالد فرنجية ومدير التصوير.. وائل وعقبة عز الدين وتصميم وتنفيذ الديكور.. أدهم مناوي واكسسوار.. هبة خصروف ومساعدو الإخراج.. رواد شاهين وسماح قتال ويارا جروج والصوت.. محمد هاشم والماكياج جمال كريمي والملابس رجاء مخلوف.

المصدر: جهينة نيوز